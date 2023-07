Formula 1 | Alpine scottata dal doppio ritiro di Silverstone

L’Alpine deve assolutamente dimenticare quanto accaduto a Silverstone e riprendere subito a lavorare in vista di Budapest, sede del prossimo Gran Premio d’Ungheria in programma tra meno di due settimane. Ocon e Gasly sono stati costretti al ritiro, il primo per un guaio all’impianto idraulico, il secondo per via di un contatto con Stroll, dal quale la sospensione posteriore destra del francese è stata irrimediabilmente danneggiata. Zero punti in quella che è di fatto la gara di casa del team con sede a Enstone.

“E’ sempre una sensazione amara uscire senza punti da un Gran Premio, specialmente quello di casa – ha detto Otmar Szafnauer, team principal dell’Alpine. Esteban si è ritirato per una perdita idraulica, un qualcosa che dobbiamo risolvere. Pierre invece è stato estremamente sfortunato: ha fatto un’ottima partenza dalla decima posizione ed era in lotta per un bel risultato, ma la Safety Car è stata inopportuna per lui, essendo entrata pochi secondi dopo il suo pit-stop, quindi è stato passato da diverse vetture. Dopodiché ha fatto una bella rimonta fino alla top ten, ma è stato toccato da Stroll al secondo duello fra loro, e questo gli ha danneggiato la sospensione. Non è stato il nostro weekend migliore, dobbiamo riprenderci a Budapest”.