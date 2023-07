Formula 1 | Mercedes, grande soddisfazione per il podio di Hamilton a Silverstone

C’è grande soddisfazione in casa Mercedes per come si è concluso il Gran Premio di Gran Bretagna. A Silverstone, Lewis Hamilton ha portato la sua W14 in terza posizione approfittando alla grande dell’entrata della Safety Car nel momento giusto, nella quale il sette volte campione del mondo è riuscito a guadagnare la terza posizione, che sarebbe potuta diventare anche seconda, ma Lando Norris ha resistito alla grande nonostante la doppia mescola di svantaggio. Il podio alla fine è arrivato, grazie a un’ottima gestione del degrado gomme.

“Fantastico portare la macchina sul podio a Silverstone – ha dichiarato Andrew Shovlin, capo ingegnere di pista della Mercedes. Avevamo bisogno della Safety Car per riuscirci ed è stato così, eravamo al posto giusto nel momento giusto, quindi una giornata solida per team e piloti. Siamo riusciti a fare meglio di Ferrari e Aston Martin, il che è positivo per il campionato costruttori. La McLaren ha dimostrato di poter lottare per le prime posizioni, sono stati i più veloci dopo la Red Bull, impressionante considerando a che punto fossero a inizio stagione. Abbiamo una buona base dalla quale costruire qualcosa di importante, conosciamo le aree da migliorare ma il gruppo è così ristretto, e un paio di decimi possono fare la differenza tra un podio e una posizione per la conquista di pochi punti”.