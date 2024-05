F1 | Red Bull, Marko: “A Barcellona competitivi, altrimenti sarà un problema”

Il periodo della Red Bull non è propriamente idilliaco. Tralasciando tutti i casini accaduti nei primi mesi del 2024 per via dei giochi di poteri interni e che hanno poi scatenato anche il caso Horner, sul lato prestazionale la RB20 progettata dal team di Adrian Newey non sta dando i riscontri sperati negli ultimi tempi. Sono infatti già tre gare consecutive che la monoposto fatica, specialmente sui cordoli pronunciati, e solo il talento cristallino di Max Verstappen è riuscito a ripianare qualche difficoltà. Per Andrea Stella, team principal della McLaren, Barcellona sarà un test importante per capire a che punto siano le prestazioni della monoposto di Milton Keynes, e a queste dichiarazioni fanno eco quelle di Helmut Marko, consulente dei bibitari, intervistato da f1-insider.

“Con il concetto della RB20 abbiamo puntato sull’efficienza dell’aerodinamica – ha ammesso Marko. Non possiamo alzarla da terra per affrontare al meglio i cordoli, altrimenti perdiamo troppa deportanza. Credo che la vettura abbia ancora un vantaggio sui circuiti più tradizionali, ma se a Barcellona tra qualche settimana dovessimo avere ancora difficoltà, senza essere davanti, allora avremo un problema reale. Su quelle piste dove non riusciamo ad essere davanti in termini di prestazioni, possiamo certamente contare su Max, perché è in forma e fa tutta la differenza del mondo”.