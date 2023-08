F1 | Williams, marcia inserita per Albon e Sargeant dopo l’ultima pausa estiva

F1 GP Olanda Williams – Marcia inserita per Alexander Albon e Logan Sargeant in vista del prossimo Gran Premio d’Olanda, nuovo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. I due portacolori della Williams, sfruttando le novità tecniche introdotte dalla squadra a cavallo tra l’Ungheria e il Belgio, intendono inseguire un piazzamento all’interno della top dieci (per Sargeant sarebbe il primo stagionale), così da muovere una classifica mondiale fin qui corta e ricca di sorprese, soprattutto nella zona più centrale.

“Affrontare la pausa estiva è stato bello, ma adesso non vedo l’ora di riprendere la stagione”, ha affermato il thailandese della Williams. “Zandvoort è una gara piuttosto intensa e il circuito offre delle sfide piuttosto complicate. Il margine di errore è davvero piccolo. Tuttavia guidarci è divertente e quindi non vedo l’ora di affrontarlo. Penso che le qualifiche saranno molto importanti, soprattutto in vista della gara, visto che compiere un sorpasso qui è abbastanza difficile. I tifosi sono certo che ci regaleranno un boot importante di energia”.

Qui invece le impressioni del pilota statunitense: “Sono entusiasta di tornare in vettura per il fine settimana di Zandvoort. E’ una pista fantastica e con una grande atmosfera grazie ai tifosi. Speriamo di ripartire con un ottimo slancio dopo l’ultima pausa estive, utile come non mai per ricaricare le batterie”.