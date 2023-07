Formula 1 | Alpine, soddisfazione a metà dopo il fine settimana in Austria

Formula 1 Alpine GP Austria – Soddisfazione a metà per la Alpine al termine dell’ultimo Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Nonostante le buone performance del venerdì mattina, la scuderia transalpina non è riuscita ad ottimizzare il potenziale della A523, raccogliendo solo quattro punti tra Sprint e domenica. Un bottino “magro” che dovrà spingere la squadra a capire cosa non ha funzionato in vista del prossimo fine settimana di Silverstone.

“Non siamo soddisfatti di lasciare l’Austria con quattro punti in tutto il weekend”, ha affermato il TP, Otmar Szafnauer. “Questo risultato finale evidenzia le nostre carenze, soprattutto la nostra capacità di batterci il giorno della gara con i nostri avversari più diretti che attualmente ci precedono di qualche decimo di secondo”.

“La settimana prossima, a Silverstone, ci sarà un’evoluzione sulla monoposto e non vediamo l’ora di migliorare ulteriormente la performance nelle prossime gare”, ha proseguito. “Questo weekend è stato tristemente segnato dalla tragica morte di Dilano van ‘t Hoff nel Campionato europeo di Formula Regionale by Alpine a Spa-Francorchamps. Dilano sarà sempre nei nostri cuori e questo avvenimento ci ricorda i pericoli a cui siamo tutti esposti in questo sport che amiamo tanto”.

“C’è ancora molto da fare per raggiungere il nostro obiettivo comune di migliorare ulteriormente la sicurezza. Tuttavia, in questo momento, il nostro pensiero va alla famiglia e ai cari di Dilano nonché al team MP Motorsport”, ha concluso.