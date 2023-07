F1 | Valsecchi: “Gran gara di Leclerc in Austria, bravo a riscattare la Sprint del sabato” [VIDEO]

F1 GP Austria Valsecchi Leclerc – Insieme a Federica Masolin, Davide Valsecchi ha commentato la performance di Charles Leclerc durante l’ultimo Gran Premio d’Austria, decima prova del mondiale 2023 di Formula 1, precisando come il monegasco – finalmente veloce e competitivo a bordo della SF-23 – sia riuscito non solo a riscattare la Sprint deludente del sabato, ma anche a garantirsi punti importanti per il mondiale Piloti.

Una domenica importante, attesa dopo le difficoltà dell’ultimo periodo, che ha confermato i buoni passi in avanti compiuti dal Gran Premio di Spagna ad oggi. Una situazione che il monegasco, insieme alla Rossa, dovrà confermare anche a Silverstone, tracciato che servirà come ulteriore banco prova per gli sviluppi montati in vettura. Leclerc, ricordiamo, ha chiuso la gara del Red Bull Ring in seconda posizione, mentre Carlos Sainz – quarto sul traguardo – ha concluso in sesta piazza a causa di una penalità di tempo per track limits.