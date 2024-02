Formula 1 Marko Ferrari – In una chiacchierata concessa al sito austriaco Kleine Zeitung, Helmut Marko ha analizzato a 360° i risultati emersi nell’ultima tre giorni di test invernale sul tracciato del Sakhir, in Bahrain, precisando come i passi in avanti compiuti dalla Ferrari abbiano sorpreso non solo i tifosi, ma anche gli stessi addetti ai lavori. Secondo l’80enne austriaco, Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno addirittura superato le attese della vigilia, rivelandosi veloci non solo sul giro secco, ma anche sul passo gara. Una condizione importante che permetterà alla Rossa di porsi subito in scia a Max Verstappen per quello che riguarda la lotta per il gradino più alto del podio.

Marko e il punto sulla sfida Red Bull-Ferrari

“La Ferrari si è parecchio avvicinata grazie allo sviluppo invernale. In qualifica si sono rivelati molto forti e probabilmente partiremo alla pari in Bahrain. Inoltre il giro secco è il punto forte di Charles Leclerc. Probabilmente è il miglior qualificatore sulla griglia di partenza attuale. Sul passo forse siamo davanti noi, ma in circuiti come Monte Carlo, dove la qualifica è un aspetto fondamentale per il risultato in gara, potrebbe rivelarsi molto difficile batterli”.

Ferrari e i passi in avanti sul fronte degrado

Nella tre giorni di test in Bahrain, ricordiamo, la Ferrari è riuscita a mostrare una buona forma con la SF-24, rivelandosi veloce non solo sul giro secco – aspetto ereditato dalla precedente SF-23 – ma anche sul passo gara, specialmente con le gomme già dure C1 e C2. Una vera sorpresa che però andrà confermata questo week-end, quando si scenderà in pista, sempre sul tracciato del Sakhir, per il primo fine settimana della stagione.