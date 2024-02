Formula 1 | Williams, Albon e Sargeant curiosi di scoprire il potenziale della FW46 in Bahrain

Formula 1 Williams GP Bahrain – In attesa di scendere in pista per le prime libere di giovedì, Alexander Albon e Logan Sargeant hanno raccontato le proprie sensazioni in vista del prossimo Gran Premio del Bahrain, appuntamento inaugurale del mondiale 2024 di Formula 1, precisando come la Williams abbia fatto il massimo per garantirsi un pacchetto veloce, affidabile e in grado di giocarsi le posizioni all’interno della zona punti.

Nonostante qualche piccola noia meccanica, specialmente tra il primo e il secondo giorno, i tecnici sono riusciti a raccogliere numerosi dati sulla FW46, garantendosi una buona base in ottica Sakhir. Una condizione importante che i piloti sperano di sfruttare nelle prime qualifiche della stagione in programma questo venerdì.

Albon incerto in vista del Bahrain

“Non abbiamo affrontato il più facile dei test, ma siamo riusciti a compiere dei progressi nell’intero arco della tre giorni. C’è ancora del lavoro da fare per massimizzare le potenzialità della nostra vettura e questi giorni tra il test e la gara sono serviti per comprendere il pacchetto, soprattutto nelle aree su cui dobbiamo concentrarci. Affronteremo la FP1 con alcune nuove idee e cercheremo di sfruttare al massimo il weekend”.

Sargeant promuove il lavoro della Williams

“Non vedevo l’ora di tornare a bordo della FW46 dopo aver concluso la tre giorni di test in Bahrain. Ovviamente tutti avrebbero voluto qualche giorno di lavoro in più, ma come squadra siamo riusciti a massimizzare la raccolta dati. Giorno dopo giorno ho migliorato il feeling con la monoposto, facendo progressi nella giusta direzione. Cercheremo di costruire su ciò che abbiamo imparato durante il test e di mettere la vettura in una buona condizione prima delle qualifiche. Speriamo di iniziare la stagione con un weekend positivo”.