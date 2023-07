Formula 1 | Alpine, Ocon e Gasly in pista a Silverstone con alcune novità

Formula 1 GP Silverstone Alpine – Esteban Ocon e Pierre Gasly in pista alcune piccole novità nel prossimo Gran Premio di Gran Bretagna, 11° prova del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo il passaggio a vuoto dell’Austria, dettato da un week-end ricco di incognite (meteo e format Sprint su tutti), la scuderia francese vuole sfruttare al massimo il potenziale della A523 per muovere una classifica fin qui non in linea con le aspettative di inizio stagione.

“Silverstone è una pista iconica, con una bella sequenza di curve ad alta, media e bassa velocità”, ha affermato Ocon. “La famosa combinazione Maggotts-Becketts-Chapel è molto veloce e bella da guidare, soprattutto con queste vetture ad alta deportanza. Più in generale, il circuito è noto per le sue curve ad alta velocità e per i suoi rettilinei corti; inoltre, è un circuito molto esposto e dunque il vento può avere un effetto importante e spesso imprevedibile su tutte le vetture. Questo fine settimana avremo un aggiornamento della vettura, quindi speriamo di migliorare le nostre prestazioni dopo il difficile weekend in Austria. Speriamo di fare una buona gara davanti a tutti gli appassionati britannici, ma anche davanti a molti dei miei compagni che vivono nel Regno Unito, visto che la nostra fabbrica di Enstone non è lontana. In un certo senso sarà come una gara di casa e non vedo l’ora di correre questo fine settimana”.

Qui invece le impressioni di Gasly: “Quello che mi piace delle gare consecutive è l’opportunità immediata di correre di nuovo e di dimostrare qualcosa. È la gara di casa e questo aggiunge ulteriore motivazione a gareggiare per i membri del personale che senza dubbio saranno presenti in gran numero sulle tribune! Silverstone è uno dei circuiti più famosi e storici delle corse. È un tracciato emozionante, ad alta velocità con alcune buone possibilità di sorpasso, soprattutto alle curva 3, 6, 9, 15 e 16. Silverstone è il luogo in cui ho guidato la A523 per la prima volta a febbraio prima del mio debutto in Alpine, un momento importante della mia carriera, quando ho iniziato un nuovo capitolo in Formula 1 con la squadra. Per questa gara abbiamo apportato un aggiornamento, quindi non vedo l’ora di vedere i benefici che porterà alla vettura. L’obiettivo è quello di avere un weekend tranquillo e di conquistare punti importanti per domenica“”