Formula 1 | Alpine, il direttore tecnico: “Siamo andati anche oltre nel progetto A524”

In casa Alpine bisogna dimenticare in fretta il fallimento della scorsa stagione, che di fatto ha portato al licenziamento di una buona parte dello staff come Otmar Szafnauer e Alan Permane, figura storica della squadra di Enstone. Matt Harman, direttore tecnico e papà della A524 transalpina ha ammesso come il team abbia approcciato in maniera aggressiva nel progetto della nuova monoposto, lavorando al limite, e in certi casi andando anche oltre per cercare di raggiungere degli obiettivi importanti in questa stagione.

“L’approccio sulla A524 è stato aggressivo – ha ammesso Harman. Tutto però è stato studiato, perché stiamo cercato un ambito più ampio per aggiungere prestazioni alla vettura. Ci siamo concentrati su ciò che abbiamo imparato lo scorso anno piuttosto che ai risultati ottenuti. Il progetto è audace, ci siamo focalizzati sulla realizzazioni di concetti che mirano ad aggiungere prestazione alla monoposto. Ci siamo costruiti una base solida per aumentare la performance quando possibile, e ci siamo prefissati degli obiettivi da raggiungere. Siamo andati al limite in alcuni casi, in altri addirittura anche oltre. Tutto questo è in linea con il nostro approccio ed è esattamente ciò che ci siamo prefissati di ottenere portando avanti questo progetto al livello migliore possibile”.