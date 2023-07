F1 | Verstappen, dal brivido in Q2 alla magia nel finale

Anche a Spa la Red Bull e Max Verstappen hanno ribadito il proprio dominio e supremazia con un giro mostruoso nelle qualifiche. Una prestazione incredibile che ha visto la RB19 dell’olandese rifilare oltre otto decimi alla prima monoposto inseguitrice, la Ferrari di Charles Leclerc. Un giro che però non entrerà nei libri di storia, almeno per quel che riguarda le statistiche ufficiali, perché l’olandese dovrà scontare cinque posizioni di penalità per la sostituzione del cambio. Una penalità che non intaccata minimamente lo strapotere del due volte iridato che domenica potrà recuperare senza problemi.

“Le condizioni erano molto insidiose, si stava asciugando rapidamente. All’ultimo giro in Q2 non avevo la giusta fiducia per spingere di più, ho avuto molto fortuna nel qualificarmi al decimo posto – ha dichiarato Verstappen, raccontando le fasi concitate della seconda manche delle qualifiche – Ma poi nel Q3, con due set di gomme, ho potuto spingere e rischiare. Tornare in pole, anche se dovrò calare di qualche posizione per la penalità che riceverò, era il miglior risultato che potevo ottenere oggi”.

Verstappen ha poi discusso del giro finale: “Nel secondo settore c’era ancora di pista umida, in alcune zone dovevi fare una linea alternativa rispetto a quella normale in condizioni di asciutto. Era tutta una questione di fiducia e di rischiare tutto in quell’ultimo tentativo per ottenere un tempo migliore. Sapevamo delle competitività della macchina anche con queste condizioni insidiose e siamo riusciti a dimostrarlo ancora una volta”.

Sulla penalità: “Qui lo scorso anno avevamo ancora più posizioni da scontare e siamo comunque riusciti a centrare l’obiettivo. Vedremo domani che meteo ci sarà e che tipo di corsa potremo disputare. Questo circuito mi piace, ho corso tante volte qui. Sono cresciuto non molto distante da qui, per me è come se fosse una seconda gara di casa. Bellissimo vedere così tanti tifosi che hanno retto nonostante la pioggia”