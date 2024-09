Formula 1 | Alonso bacchetta la Ferrari: “A Singapore avevano la vettura migliore”

Formula 1 Alonso Ferrari – Bacchettata di Fernando Alonso nei confronti della Ferrari al termine dell’ultimo Gran Premio di Singapore, 18º appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Intervistato dai media internazionali, lo spagnolo ha sottolineato l’ottimo passo mostrato dalla SF-24 a Marina Bay, precisando che, dal suo punto di vista, Charles Leclerc e Carlos Sainz potevano contare sul miglior pacchetto del weekend.

Una base di partenza eccellente, che però, come accaduto a Baku, i due alfieri della Rossa non sono riusciti a sfruttare al meglio, soprattutto nel confronto con la McLaren, vincitrice in entrambe le gare con Oscar Piastri e Lando Norris. La Ferrari, ricordiamo, ha completamente sbagliato le qualifiche del sabato, e sia Leclerc che Sainz non sono riusciti a fare meglio della quinta e settima posizione nella gara della domenica.

Alonso e gli obiettivi mancati dalla Ferrari a Singapore

“La Ferrari avrebbe dovuto vincere questa gara. Probabilmente è stata la vettura più veloce del weekend, e chiudere a pochi secondi da loro è comunque un risultato positivo, considerando che la mia gara non era con loro. Sono rimasto dietro ai quattro team di vertice e davanti a Perez, mentre solitamente siamo in lotta per il nono o decimo posto. Finire ottavi è quindi un risultato migliore delle nostre aspettative. Sono punti importanti, ma va detto che siamo stati doppiati e abbiamo avuto una macchina difficile da guidare per tutto il weekend. Adesso dobbiamo alzare il livello. Abbiamo alcune nuove componenti in arrivo per le prossime gare, e speriamo che ci permettano di migliorare le prestazioni.”

4.3/5 - (3 votes)