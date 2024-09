F1 | Will Courtenay è il nuovo direttore sportivo della McLaren

La McLaren ha annunciato l’ingresso di Will Courtenay nel team di Formula 1 con il ruolo di direttore sportivo. L’inglese – si legge nella nota della squadra di Woking – risponderà direttamente a Randeep Singh, Racing Director, e avrà il compito di supportare lo sviluppo delle attività sportive del team, mentre la McLaren prosegue nella sua missione di competere ai massimi livelli del campionato mondiale FIA di Formula 1. Arriva in McLaren dopo un’esperienza ventennale in Red Bull, squadra nella quale ha ricoperto il ruolo di capo delle strategie di gara. Con il suo ricco bagaglio di competenze, contribuirà ad arricchire le attività sportive e a migliorare le performance della squadra.

“Siamo entusiasti di accogliere Will in McLaren – afferma Andrea Stella, team principal della squadra britannica. La sua esperienza, la sua professionalità e la sua passione per il motorsport lo rendono la persona ideale per dirigere la nostra funzione sportiva in Formula 1. Ci troviamo in un momento cruciale del nostro percorso come team, e siamo sicuri che Will sarà un’importante risorsa per noi, mentre continuiamo a puntare alla vittoria di gare e campionati”.

