Formula 1 | Alonso a gamba tesa: “Inaudito protestare contro la Direzione Gara”

Formula 1 GP Silverstone Alonso – Intercettato dai media nel giovedì di Silverstone, teatro del prossimo Gran Premio di Gran Bretagna, Fernando Alonso ha parlato della protesta avanzata dall’Aston Martin al termine dell’ultimo round mondiale in Austria, precisando come la compagine inglese non si sia focalizzata su altre scuderie, bensì sulla gestione dei track limits da parte della Direzione gara.

Secondo l’iberico, lo staff capitanato da Niels Wittich – durante la gara domenicale al Red Bull Ring – ha cancellato in totale 106 giri, senza però applicare le relative penalità come richiesto dal Regolamento. Una situazione definita “inaudita” e che ha portato la scuderia gestita da Mike Krack ad avviare delle azioni non appena esposta la bandiera a scacchi. La mossa dell’Aston Martin, ricordiamo, ha portato ad un cambiamento della classifica svariate ore dopo la conclusione della gara, visto che diversi piloti – Carlos Sainz compreso – sono stati penalizzati con secondi extra sul tempo totale della corsa.

“In Austria, come squadra, abbiamo protestato contro la Direzione Gara e non contro un’altra squadra”, ha affermato il pilota dell’Aston Martin. “E’ qualcosa di assolutamente inaudito. Hanno cancellato 106 giri senza però applicare le relative penalità. Procedere con la protesta è stato naturale dal nostro punto di vista. Non sapevamo cosa sarebbe successo e neanche se tutto ciò ci avrebbe favorito o meno, ma se c’è una regola va rispettata e applicata. Alla fine ci è andata bene, ma non dobbiamo dimenticare che dieci piloti non hanno oltrepassato i limiti della pista. L’Aston Martin può o meno inoltrare una protesta, ma se tutto è in regola e i track limits non vengono superati, tutto ciò cade nel nulla. Bisogna lavorare anche su questo”.