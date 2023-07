F1 | Red Bull, Perez teme l’arrivo delle nuove mescole Pirelli

F1 Red Bull Perez – Intervistato dai media durante la conferenza stampa d’apertura del prossimo Gran Premio di Gran Bretagna, 11° prova del mondiale 2023 di Formula 1, Sergio Perez ha commentato l’arrivo di una nuova mescola Pirelli già a partire dal round mondiale in programma questo fine settimana, la quale – secondo il pilota messicano – potrebbe variare gli equilibri emersi in questa prima parte di campionato, soprattutto sul fronte degrado e gestione in gara. Una situazione nuova che dovrà portare la scuderia Campione del Mondo ad effettuare dei test specifici già nelle prime libere di oggi.

“Credo che qualcuno migliorerà”, ha rivelato il pilota messicano della Red Bull. “Non so se noi oppure altre squadre, ma avremo un cambiamento nello pneumatico, soprattutto per le alte velocità, e questo potrebbe variare dei parametri. Sarà interessante capire come cambierà il degrado e come ci adatteremo a questa nuova carcassa. In Red Bull non abbiamo mai lavorato molto su questo aspetto, quindi sarà importante focalizzarsi su questo già nel corso delle prime libere”.