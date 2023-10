Formula 1 | Alfa Romeo non fermerà lo sviluppo della C43

Formula 1 Alfa Romeo sviluppo C43 – In attesa di volare in Qatar per il 18° appuntamento di questo mondiale 2023 di Formula 1, Xevi Pujolar (capo degli ingegneri di pista del team Alfa Romeo) ha parlato della sfida con Haas, Williams e AlphaTauri per il settimo posto nel mondiale Costruttori, precisando come il Biscione – considerando la crescita espressa dai team rivali – abbia intenzione di proseguire nello sviluppo della C43. Una condizione necessaria che mira non solo a scongiurare un’eventuale ultimo posto nella graduatoria a squadre (Alfa Romeo ha solo cinque punti di vantaggio sulla Scuderia faentina), ma anche a riscattare una stagione fin qui deludente e povera di risultati.

“Abbiamo notato che tutti i nostri rivali sono veloci”, ha affermato l’ingegnere spagnolo. “AlphaTauri è visibilmente migliorata, Albon ha alzato il proprio ritmo e la Haas riesce ad essere molto efficace in qualifica. Siamo tutti lì e noi, come squadra, dobbiamo assicurarci il posto di testa di questo gruppo. C’è tanto da fare, è evidente, e non possiamo fermarci. Porteremo in vettura altri aggiornamenti, probabilmente anche a Las Vegas, per continuare a progredire sul piano della performance. Dobbiamo continuare a spingere”.