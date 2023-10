F1 | Palmer a gamba tesa sulle ultime gare di Perez

F1 Palmer Perez – Entrata a gamba tesa di Jolyon Palmer su Sergio Perez. Intervistato dalla stampa inglese, l’ex pilota della Renault non ha usato mezzi termini per descrivere le performance del collega messicano, precisando come quest’ultimo – guardando quanto avvenuto nelle ultime due corse – sembra essersi dimenticato le basi del suo mestiere. Un attacco frontale, duro, che ha confermato la forte “burrasca” che sta affrontando il portacolori della Red Bull, anche in vista di una possibile ma non scontata conferma in squadra per il 2024.

“Durante il fine settimana di Marina Bay ha costretto Tsunoda al ritiro e non ha permesso ad Albon di ottenere la zona punti”, ha affermato l’inglese. “Il tutto gli è costato una penalità di cinque secondi che non ha influito sul suo piazzamento, al contrario di quanto avvenuto con AlphaTauri e Williams, costrette a rinunciare ad obiettivi importanti per colpe non proprie”.

“In Giappone, invece, Checo ha colpito Magnussen al tornante e lo ha inutilmente mandato in testacoda, incappando in un’altra penalità di cinque secondi. Una manovra di pura frustrazione provocata dall’essere bloccato in mezzo al traffico, nonostante il mezzo a disposizione. Qualcosa di totalmente inutile per un pilota che sembra aver dimenticato come fare il suo mestiere”, ha concluso.

5/5 - (1 vote)