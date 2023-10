F1 | Haas, Magnussen e Hulkenberg in Qatar per massimizzare le prestazioni della VF-23

F1 GP Qatar Haas – Il format Sprint previsto per il fine settimana del Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, spingerà Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen a massimizzare le performance della VF-23.

I due piloti della Haas, in attesa delle novità tecniche previste per la gara di Austin, vogliono regalare alla squadra un piazzamento in top dieci utile per muovere una classifica fin qui deficitaria, condizionata dai tanti alti e bassi registrati dalla vettura in gara. Hulkenberg, ricordiamo, ha già affrontato il circuito di Losail nel 2009 in un fine settimana della GP2 Asia, mentre per Magnussen sarà l’esordio assoluto sulla pista qatariota, la quale ha debuttato in Formula 1 nel 2021.

“Ho gareggiato sul tracciato di Losail nel 2009, durante un fine settimana della GP2 Asia”, ha affermato il tedesco. “Ovviamente è successo qualche anno fa, ma la pista tutto sommato ha mantenuto le stesse caratteristiche. E’ molto veloce e offre una buona fluidità. Avremo il format Sprint e quindi sarà tutto più impegnativo, ma alla fine siamo qui per questo. Sappiamo che stanno arrivando delle novità, ma come squadra siamo chiamati a fare il massimo con quello che abbiamo. Stiamo spingendo al massimo con l’obiettivo di ottenere il massimo da ogni week-end, sotto tutti i punti di vista. La Sprint ci darà delle opportunità e proveremo ad approfittarne”.

Qui invece le parole di Magnussen: “Losail è un circuito totalmente nuovo per me, visto che non ci ho mai guidato. Ad ogni modo, al giorno d’oggi, abbiamo così tante informazioni che è abbastanza semplice arrivare pronti e preparati ad un week-end di questo tipo. Grazie al lavoro che abbiamo svolto al simulatore credo di conoscere la pista già molto bene. Sarà comunque una nova esperienza e non appena arriverò lì proverò a scoprire alcuni dettagli come l’altezza dei cordoli e le condizioni del manto d’asfalto. Ci sarà una sessione di libere prima delle qualifiche e sarà importante trovare fin da subito il giusto ritmo con la pista e i riferimenti necessari”.