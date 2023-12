La Formula 1 è già proiettata al 2024. Dopo una stagione dominata a destra e manca dalla Red Bull, e in particolare da Max Verstappen, la speranza è quella di avere un mondiale più aperto e con tanti team in lotta. Una delle squadre più attese è chiaramente la Ferrari, grande delusione insieme alla Mercedes, e fare peggio dell’annata appena conclusa è obiettivamente complicato. Frederic Vasseur, team principal della Rossa crede che la Red Bull non riuscirà a ripetere quanto fatto nel 2023, e pone anche un focus sul rapporto molto stretto con AlphaTauri.

“Dobbiamo monitorare ciò che le squadre fanno con le scuderie minori – ha detto Vasseur. Per me non siamo nella strada giusta: Toro Rosso, AlphaTauri, Minardi, o quello che è, e ciò che sta facendo insieme alla Red Bull è strano, perché abbiamo due team sotto la stessa azienda, ma la FIA finora è stata in grado di gestire la situazione e sono sicuro che riusciranno anche in futuro. Futuro? Non ho una sfera di cristallo, ma penso che ci sarà una convergenza sulle prestazioni, perché con regolamenti stabili la Red Bull difficilmente potrà ripetere quanto fatto nel 2023, però bisogna anche considerare lo slancio positivo che si ha quando si domina, potendosi concentrare molto presto sulla vettura dell’anno successivo. Non sono sicuro che con il livello delle ultime tre gare potesse permettere loro di vincere così tanto, a fine stagione la battaglia era molto più serrata, ma vedremo cosa accadrà l’anno prossimo. Non voglio però concentrarmi sulla Red Bull, ho già molto da pensare su cosa fare con la Ferrari”.