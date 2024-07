Ferrari | Vasseur ci crede: “Abbiamo un buon passo gara, si può puntare al podio”

In casa Ferrari si prova a vedere il bicchiere mezzo pieno dopo le qualifiche di Budapest. Sainz ha chiuso la sessione con un buon quarto posto, e domani scatterà quindi dalla seconda fila al fianco di Max Verstappen e alle spalle delle due McLaren. Per quanto riguarda Leclerc, il monegasco è sesto accanto al suo futuro compagno di squadra, ovvero Lewis Hamilton. La SF-24 pare sia un po’ più a proprio agio sul tracciato magiaro, ma è ancora molto lontana dalle prestazioni della MCL38 e della RB20 guidata dal tre volte campione del mondo olandese.

“Il risultato di oggi riflette i valori che si sono visti in pista tra le squadre – ha ammesso Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. McLaren è stata veloce in ogni condizione e merita di essere in prima fila, mentre noi dobbiamo concentrarci solo sul nostro lavoro. Durante le prove libere la temperatura dell’asfalto era quasi 60 gradi, mentre in qualifica è arrivata la pioggia e la temperatura è stata molto più fresca. Questo ha reso la sessione più difficile da gestire, anche se le condizioni sono state le stesse per tutti”.

“Ovviamente saremmo contenti di partire più avanti, ma dalla quarta e dalla sesta posizione possiamo ancora ottenere un buon bottino di punti e magari puntare al podio, poiché pensiamo di avere un passo gara competitivo. Superare qui, con le due zone DRS, non è più così difficile come era in passato quindi dobbiamo lavorare per massimizzare il risultato anche considerato che la gara sarà all’insegna della gestione gomme e si prevede che farà di nuovo caldo. Indubbiamente dobbiamo ancora spingere sullo sviluppo della vettura per raggiungere chi è davanti, ma nel frattempo dobbiamo pensare a portare a casa più punti possibile domani”.