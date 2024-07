F1 | Tsunoda “vola” contro le barriere nelle qualifiche di Budapest [VIDEO]

F1 Tsunoda GP Ungheria – Violento impatto con le barriere per Yuki Tsunoda nella terza manche di qualifica valida per il Gran Premio d’Ungheria, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Nell’ultimo tentativo di attacco al tempo, il giapponese ha perso il controllo della propria VCARB01 in uscita dalla curva 5, finendo violentemente contro le barriere, tra l’altro dopo un salto non indifferente sul cordolo.

Un’episodio sicuramente non piacevole, considerando la velocità e l’angolo d’impatto, ma che fortunatamente si è risolto per il meglio, almeno per la salute del pilota. Gli uomini della Raing Bulls, invece, dovranno lavorare sodo tra stasera e domani mattina per rimettere in sesto la monoposto del pilota giapponese (tra i danni si teme anche per il telaio).

Tsunoda, ricordiamo, ha chiuso la qualifica di quest’oggi con il 10° crono. Appuntamento alle 15.00 di domani per il semaforo verde di questo Gran Premio d’Ungheria 2024.