F1 | Red Bull, Perez ancora a muro: “Ho di nuovo deluso la squadra”

Budapest – La qualifica del Gran Premio d’Ungheria potrebbe segnare un punto cruciale non solo per la stagione, ma per l’intera carriera di Sergio Perez. Per l’ennesima volta, il messicano finisce a muro con la sua Red Bull, quando mancano solo 6 minuti al termine del Q1. E’ un nuovo disastro per Perez, sicuramente già mentalmente provato dai rumor che già si rincorrevano veloci sulla sua situazione e sul suo sedile: nonostante il rinnovo biennale, il futuro di Checo è a rischio e sono tanti i piloti interessati a prendersi quella vettura. Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo – che per l’occasione segna il giro veloce in Q1, facendosi vedere da Christian Horner e Helmut Marko. Certo è che mantenere Perez potrebbe rivelarsi dispendioso, sia in fatto di punti iridati, sia in termini economici: ammontano a più di 3 milioni i danni causati alla RB20 col numero undici. Il destino di Checo è sempre più traballante e non è da escludere la possibilità che questo possa essere l’ultimo weekend al volante della Red Bull. Helmut Marko è stato diretto: il messicano ha tempo fino a Spa per convincere il team austriaco, poi le decisioni verranno prese.

Perez: “Oggi ho fatto un casino, ma domani ci saranno nuove opportunità”

“E’ difficile da mandare giù: le condizioni erano complicate, ma la pista stava migliorando ad ogni giro, ma sfortunatamente all’entrata ho preso il cordolo e ho perso la vettura. So di aver deluso ancora una volta il team e la cosa più importante, ora, è rimediare. Sono senza parole, ma devo restare positivo, sto facendo del mio meglio per uscire da questa spirale negativa, ma ci sono cose che posso controllare e altre no. Oggi ho fatto un casino, ma domani ci saranno nuove opportunità. La cosa positiva è il passo mostrato dall’inizio del weekend, eravamo i più veloci nel long run di venerdì. Fa ancora più male, perché stavamo andando forte fino ad ora e sono più che mai determinato a tornare dove dovremmo essere”.