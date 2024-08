Ferrari | Vasseur: “A Zandvoort una lotta sul filo dei centesimi”

Siamo giunti alla fine della lunga pausa estiva. Dopo quasi un mese, la Formula 1 torna in pista a Zandvoort, sede del prossimo Gran Premio d’Olanda. La Ferrari è una delle scuderie da tenere maggiormente d’occhio: in Belgio, la squadra di Maranello ha conquistato la pole position con Leclerc, tramutatasi poi in terza posizione, e quindi podio, grazie anche alla squalifica di George Russell. La SF-24 deve ancora trovare una quadra dopo gli ultimi aggiornamenti, e si pensa che da Monza in poi le cose miglioreranno. Intanto c’è un’altra gara da disputare, forse in difesa, ma senza lasciare nulla al caso.

“Nel Gran Premio del Belgio, prima della pausa estiva, abbiamo complessivamente mostrato una buona prestazione di squadra, conquistando la pole position e un piazzamento da podio con Charles, risultati che ci hanno dato fiducia – ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. Ripartiamo da Zandvoort, un circuito completamente diverso da Spa-Francorchamps, corto, stretto e tortuoso nel quale sarà fondamentale ogni piccolo dettaglio, soprattutto in qualifica visto che superare è veramente difficile”.

“Come al solito ci concentreremo su noi stessi cercando di estrarre il massimo del potenziale dal nostro pacchetto, che in altre parole significa essere in grado di trovare la miglior messa a punto, ma anche identificare le scelte giuste nei momenti decisivi, in qualifica come in gara, sia da parte del muretto che dei piloti. Conoscendo i valori in campo questa stagione, e considerate le caratteristiche della pista è lecito attendersi una lotta sul filo dei centesimi”.