F1 | Racing Bulls, Ricciardo sicuro: “Siamo in lotta per la zona punti”

E’ tempo di tornare in pista. Nel weekend che sta per arrivare, la Formula 1 riaccende i motori per il Gran Premio d’Olanda. A Zandvoort, vedremo Daniel Ricciardo nuovamente a bordo della Racing Bulls VCARB01. Ci si aspettava che l’australiano potesse tornare in Red Bull al posto di Perez, e queste erano le nette sensazioni dopo il round di Spa, l’ultimo prima della pausa estiva, ma così non è stato. Sia lui che Tsunoda sono andati oltreoceano, nei propri paesi natii per trascorrere le vacanze, e tornano in Europa più determinati che mai, convinti di poter lottare per la top dieci già a partire dal prossimo appuntamento mondiale.

“È stata un’ottima pausa estiva – ha detto Ricciardo. Sono tornato in Australia per vedere amici e familiari e ora mi sento ricaricato, in forma e in salute. Non vedo l’ora di tornare a Zandvoort, il circuito mi piace molto. Ovviamente l’anno scorso la mia annata si è capovolta, ma fino all’incidente con Oscar la macchina era fantastica. Sono fiducioso di poter continuare da dove abbiamo lasciato prima della pausa, il nostro slancio è stato forte e siamo sicuramente in lotta per la zona punti”.

“Mi sono goduto la pausa e ora sono pronto a tornare a correre – ha dichiarato Tsunoda. Sono tornato in Giappone e mi sono divertito molto, incontrando gli amici e la mia famiglia, cosa che non ho la possibilità di fare molto spesso durante la stagione. Poi sono tornato in Italia e ho seguito un programma di allenamento, con tanto di ciclismo e anche un po’ di wakeboard. Ora è il momento di Zandvoort, una sfida unica con la sua pista stretta e tortuosa e le sue curve sopraelevate. Abbiamo concluso bene la prima parte della stagione, quindi voglio mantenere questo slancio da qui in avanti”.