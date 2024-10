Ferrari | Sainz: “Austin vero banco di prova per la SF-24”

La Ferrari torna in pista e lo fa a Austin, diciannovesima prova del mondiale 2024 di Formula 1. La SF-24 è chiamata a dare delle risposte importanti nel tracciato texano dopo gli aggiornamenti installati nelle ultime gare prima della lunga pausa autunnale. Carlos Sainz si appresta a correre per le ultime volte vestito di rosso prima di passare in Williams, e vorrebbe farsi un regalo, ovvero vincere un’ultima volta con la tuta del Cavallino, o quantomeno salire sul podio. Il madrileno ha parlato anche della decisione del Consiglio Mondiale della FIA, che riunitosi nelle ultime ore ha ufficializzato, tra le altre cose, l’abolizione del punto extra per il giro veloce a partire dal 2025, forse anche per evitare quanto accaduto a Singapore con Ricciardo.

“Tutte le gare dopo Monza hanno confermato la fiducia negli aggiornamenti introdotti lì, ma ho sempre detto che Austin sarebbe stato il vero banco di prova per capire se stiamo andando nella giusta direzione – ha detto lo spagnolo. C’è ancora del lavoro da fare, con sei gare davanti che potrebbero darmi la possibilità di vincere di nuovo o di salire sul podio. Sarebbe anche un bel regalo personale”.

“Dal 2025 non ci sarà più il punto per il giro veloce, e personalmente non l’ho mai ritenuto necessario. A volte viene assegnato in modo casuale. Un punto extra potrebbe avere più senso se fosse dato a chi conquista la pole. Credo che le prossime due gare saranno decisive per capire se possiamo davvero puntare al titolo costruttori. Tutto dipenderà dalla nostra capacità di competere su piste standard, con curve più lunghe. Non siamo rimasti a guardare, ma alcuni team stanno portando aggiornamenti importanti.”