Formula 1 | Consiglio mondiale FIA: annunciate modifiche al regolamento 2026

Durante l’ultimo Consiglio mondiale della FIA, sono state annunciate importanti modifiche ai regolamenti che governeranno il campionato mondiale di Formula 1 a partire dal 2026. Le novità riguardano non solo la struttura delle normative stesse, ma anche l’evoluzione dei limiti finanziari, il tutto pensato per migliorare la competizione e garantire maggiore chiarezza e coerenza. Il Consiglio mondiale ha approvato anche alcune piccole modifiche ai regolamenti sportivi e tecnici per il 2024 e il 2025, tra cui l’eliminazione del punto assegnato per il giro più veloce e l’aumento del requisito di schierare un giovane pilota durante le prove libere da una a due volte a stagione.

Nuova struttura per i regolamenti

Dal 2026, i regolamenti della Formula 1 saranno suddivisi in diverse sezioni tematiche, con l’obiettivo di rendere le regole più chiare e di facile consultazione. Questa riorganizzazione, che sarà completata nei prossimi mesi, vedrà l’introduzione di nuove misure in ambito tecnico, sportivo e finanziario.

Regolamenti tecnici: maggiore velocità e gare più serrate

Il cuore delle modifiche riguarda la sezione tecnica (sezione C), inizialmente approvata a giugno 2024, che ha subito ulteriori perfezionamenti, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni aerodinamiche. Questi aggiornamenti sono stati il frutto di una stretta collaborazione tra FIA, FOM e i team. Le auto del 2026 saranno più performanti, ma manterranno caratteristiche che permetteranno gare emozionanti e più ravvicinate, grazie alla gestione ottimizzata della scia.

Regolamenti sportivi: nuove modalità di guida e test pre-stagionali

Anche i regolamenti sportivi (sezione B) vedranno cambiamenti significativi. Dal 2026, saranno introdotte nuove regole per la gestione energetica delle power unit e per l’aerodinamica regolabile, con l’introduzione di due modalità di guida: la “modalità rettilinea”, pensata per ridurre la resistenza aerodinamica, e la “modalità curva”, che aumenterà la deportanza per garantire maggiore stabilità in curva. Un’altra novità importante è il ritorno di tre sessioni di test pre-stagionali, ciascuna della durata di tre giorni, per consentire ai team di adattarsi alle nuove power unit che debutteranno nel 2026.

Regolamenti finanziari: maggiore trasparenza e controlli rafforzati

La sezione dedicata ai regolamenti finanziari (sezione D) si baserà sull’esperienza accumulata dalla FIA e dai team dal 2021, anno di introduzione del tetto ai costi. L’obiettivo principale è semplificare le regole e migliorare il monitoraggio della conformità, pur mantenendo il tetto complessivo sui costi al livello attuale. Tuttavia, saranno introdotti aggiustamenti per tenere conto delle esclusioni e dell’inflazione cumulativa, in modo da rendere il sistema più equo e trasparente.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Ulteriori aggiornamenti e perfezionamenti saranno introdotti nei prossimi mesi, con l’approvazione finale attesa dal Consiglio mondiale. La collaborazione tra FIA, FOM e i team proseguirà per affinare ulteriormente il pacchetto normativo che entrerà in vigore dal 2026, segnando una nuova era per la Formula 1, all’insegna di una competizione più serrata e di una gestione finanziaria più sostenibile.

I ringraziamenti di Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA: “I cambiamenti ai regolamenti della Formula 1 previsti per il 2026 garantiranno che lo sport rimanga sostenibile dal punto di vista finanziario e continui ad avere un’importante rilevanza per le tecnologie stradali, oltre a integrare nuove funzionalità di sicurezza senza compromettere lo spettacolo delle gare. Voglio ringraziare Stefano Domenicali per la costante collaborazione che ci permette di sviluppare una strategia comune per il futuro della Formula 1”.

Ben Sulayem ha inoltre fornito un aggiornamento sulla situazione finanziaria della FIA.

“Grazie all’implementazione di una solida strategia commerciale e di un rigoroso processo contabile, stiamo riducendo il deficit in modo significativo. Sono orgoglioso di confermare che siamo sulla buona strada per raggiungere il nostro obiettivo di una federazione finanziariamente sostenibile”.