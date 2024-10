Ferrari | Austin, Leclerc non smette di credere nel mondiale: “Molto difficile ma non impossibile”

Nonostante una stagione caratterizzata da alti e bassi, la Ferrari è ancora in piena corsa per il titolo mondiale costruttori, con 75 punti di distacco dalla McLaren. Leclerc rimane comunque fiducioso: il pilota monegasco riconosce la forte concorrenza della squadra di Woking, in costante crescita, e della Red Bull, ma sottolinea come la Scuderia di Maranello non intenda arrendersi. Charles crede che, pur essendo il mondiale piloti ormai difficile da raggiungere, il costruttori sia ancora alla portata. Con nuovi aggiornamenti e una buona preparazione al simulatore, la Ferrari punta a sfruttare al meglio il weekend di gara di Austin, compresa la Sprint Race, per tenere accesa questa fiammella.

“Le ultime gare sono andate abbastanza bene – ha dichiarato Leclerc durante la PitWalk con Mara Sangiorgio su Sky – ma abbiamo visto che la McLaren è molto competitiva, così come la Red Bull. Entrambe hanno un po’ più di ritmo rispetto a noi, ma non molleremo. Daremo tutto fino alla fine e spero davvero che almeno il titolo costruttori possa essere nostro. È una grande sfida per noi, e dobbiamo puntare in alto, poi vedremo dove arriveremo. Non smetto mai di credere nel mondiale piloti, ma sicuramente il costruttori è più alla nostra portata, anche se entrambi sono obiettivi difficili”.

“Abbiamo portato un aggiornamento nell’ultima gara, sarà importante vedere come funziona qui, ma la priorità è sistemare la velocità. Con una sola sessione di libere e tanti punti in palio, visto il weekend con la Sprint Race, dobbiamo essere pronti fin dai primi giri. Mi sono preparato bene, ho lavorato molto al simulatore, ma anche gli altri hanno avuto tempo, vedremo quanto siamo stati bravi. Vorrei vincere sia sabato che domenica, sarebbe un bel regalo per me e per tutti i tifosi”.