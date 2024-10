Ferrari | Qualifiche Austin, Leclerc: “Contento della macchina, non conveniva cambiare assetto”

Non poteva fare di più Charles Leclerc, quarto al termine delle qualifiche di Austin. Il monegasco era abbastanza soddisfatto dell’assetto generale della sua Ferrari dopo la Sprint Race, chiusa anch’essa nella medesima posizione, e per questo motivo i cambiamenti fatti una volta tolto il parco chiuso sono stati minimi. Rimane il problema del primo settore, evidentemente poco digeribile dalla SF-24 in questa configurazione, ma sul resto del tracciato del COTA la macchina si comporta abbastanza bene. La track position sarà importantissima dopo la partenza, c’è la possibilità di fare qualcosa di molto buono, e se quanto visto nella mini gara del sabato è stato solo un antipasto, ci aspetta una domenica particolarmente vibrante.

“Abbiamo fatto pochi cambiamenti sull’assetto dopo la Sprint – ha ammesso Leclerc. Ero abbastanza contento del comportamento della vettura sul passo gara, mentre nelle qualifiche di venerdì ho avuto problemi nel primo settore, cosa che si è ripetuta anche oggi, ma al momento non abbiamo la soluzione per risolverli, quindi non conveniva andare in un’altra direzione vista la competitività dimostrata dalla vettura. Abbiamo provato a massimizzare il risultato di oggi e alla fine è giusto così, non c’era più di una terza o quarta posizione”.