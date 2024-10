Ferrari | Leclerc sul podio in Messico: “Non ero nervoso, ma gestire sin dall’inizio è noioso”

E’ stato sfortunato Charles Leclerc nel corso del Gran Premio di Città del Messico. Il pilota della Ferrari ha portato a casa un podio, chiudendo terzo alle spalle del compagno di squadra Carlos Sainz e di Lando Norris, il quale gli ha dato tanto filo da torcere nel finale di gara, costringendolo anche a un errore che poteva costare carissimo per il mondiale costruttori della Scuderia di Maranello. Fortunatamente il monegasco è riuscito a tenere la macchina, sfiorando solo il muretto. La sua domenica è stata condizionata dai problemi di alte temperature sulla SF-24 e che non gli hanno permesso di giocarsi la vittoria con Sainz, e di riflesso, anche di accumulare un vantaggio importante sul rivale della McLaren.

“Non è stata una gara nervosa, bensì noiosa – ha ammesso Leclerc. Quando sei a due secondi dal primo come a inizio gara, e poi però devi fare tanta gestione di freni, benzina e temperatura ti scoccia un po’, perché vorresti spingere di più, ma abbiamo fatto primo e terzo, non credo potessimo fare di più. La McLaren andava veramente forte nell’ultimo stint e credo che siamo stati fortunati con Max che a inizio gara ha fatto quello che tutti abbiamo visto. Alla fine dei conti siamo stati molto forti, Carlos è stato perfetto sin dalla prima sessione di libere, io invece ho faticato a recuperare dopo venerdì, sono deluso della mia prestazione”.

“In gara ero più fiducioso, credo che il ritmo ci fosse, ma per la gestione ho perso tempo, anche se più di così era difficile, ovvero un terzo posto con il giro veloce. A fine anno faremo i conti, speriamo basti per vincere il mondiale costruttori. L’errore nel finale? Non hai tanto tempo per pensare in quei momenti: ti concentri per recuperare la macchina, e sapevo di dover fare bene l’uscita di quella curva, perché Lando era molto vicino. Ho provato a spingere al massimo e ho rischiato, sapevo che ci fosse spazio, anche se non tantissimo. L’ho persa ma l’ho recuperata”.

4.7/5 - (3 votes)