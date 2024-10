GP Messico | Ferrari, Vasseur: “Mondiale costruttori? Pensiamo a una gara per volta”

La Ferrari ha vinto la seconda gara consecutiva. Una prestazione perfetta da parte di Carlos Sainz regala alla Scuderia di Maranello punti pesantissimi in chiave campionato costruttori, e la distanza con la McLaren, leader della classifica a squadre è di soli 29 punti quando mancano quattro gare e due Sprint Race alla fine di questo bellissimo mondiale. Anche Charles Leclerc ha portato la sua SF-24 sul podio con il terzo posto, non riuscendo a tenere dietro un arrembante Norris nel finale, e salvando una situazione difficile e che lo stava portando contro il muro per difendersi dall’inglese. Dopo una gara incentrata sulla gestione, il monegasco non poteva fare di più.

“Siamo davvero felici per questa seconda vittoria consecutiva – ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. Il weekend di Carlos è stato perfetto: ha dettato il ritmo fin dal primo giro delle Libere 1 e in gara ha mostrato una guida molto intelligente, anche quando ha perso momentaneamente il comando nel giro di apertura. Il sorpasso su Max Verstappen è stato fantastico, e da lì in poi ha controllato la gara senza problemi. Anche Charles ha avuto un buon ritmo, ma ha perso un po’ di tempo con i doppiati nell’ultima fase, e questo ci è costato la seconda posizione. Nonostante ciò, è stato un buon weekend anche per lui, anche se capisco che non sia completamente soddisfatto del risultato finale”.

“La macchina non è stata progettata specificamente per il circuito del Messico, che è piuttosto unico, quindi, come tutti gli altri, abbiamo dovuto fare molta attenzione, monitorando costantemente le temperature di motore e freni per mantenerle entro i limiti. Per questo posso dire che tutto il team ha fatto un ottimo lavoro. Dalla gara di Monza in poi, la nostra vettura ha funzionato bene su circuiti con caratteristiche molto diverse, e questo mi fa pensare che possiamo essere competitivi anche nelle ultime gare della stagione”.

“Questi risultati non dipendono solo dal potenziale della vettura, ma anche dal modo in cui il team gestisce le varie fasi della gara. A San Paolo la prossima settimana ripartiremo da zero, ma con la consapevolezza di aver vinto due gare di fila, di essere in una buona forma e che dobbiamo continuare a spingere così. Per quanto riguarda il campionato, continueremo a concentrarci gara per gara. Non è detto che saremo davanti a San Paolo, ma affronteremo anche quella gara con lo stesso approccio”.

