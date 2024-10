F1 | Aston Martin, Stroll: “Non avevamo il passo per la zona punti”

Città del Messico – Lance Stroll conclude il Gran Premio del Messico in undicesima posizione, ad un passo dalla zona punti.

Il pilota canadese, quattordicesimo al via, resta l’unica Aston Martin in gara dopo il ritiro del compagno di squadra Fernando Alonso. Anche per Stroll problemi di surriscaldamento, che riesce però a gestire nel corso della gara. Non riporta danni nella lotta con Sergio Perez, durante la quale arriva il contatto.

Stroll: “Non avevamo il passo per la zona punti”

“E’ stata una gara combattuta. Abbiamo fatto il possibile e nel mentre gestivano alcuni problemi di surriscaldamento, ma comunque ci mancava il passo per la zona punti. Queste due settimane sono state difficili, ma speriamo che potremo essere un po’ più competitivi in Brasile”

5/5 - (1 vote)