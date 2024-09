Ferrari | Leclerc quinto a Singapore: “Gara eseguita alla perfezione”

Ha fatto il massimo Charles Leclerc nel Gran Premio di Singapore. Partito nono, il pilota della Ferrari è arrivato quinto a un passo dal quarto posto di Russell. Il monegasco è soddisfatto dell’esecuzione nella gara di oggi, dove obiettivamente la Scuderia non ha sbagliato nulla, e nemmeno lui. Probabilmente si poteva osare qualcosa in più nel primo stint, con Hulkenberg e Alonso che hanno dato qualche grattacapo, ma alla fine della fiera, rimontare quattro posizioni a Marina Bay non è affatto facile, e il problema è nato semplicemente dalle qualifiche di ieri, nelle quali Charles ci tiene a precisare qualcosa nella classica intervista al ring.

“Abbiamo fatto un’esecuzione perfetta oggi – ha ammesso Leclerc su Sky. Ieri in qualifica le gomme non erano alla giusta temperatura, ma se io non fossi andato dritto in curva 1, il mio giro sarebbe stato certamente migliore. Sono io il colpevole di quanto accaduto ieri, con le mie dichiarazioni non ho fatto passare il messaggio giusto. Oggi ho pagato, è stata una qualifica di m… come dire? Brutta, ecco diciamo brutta, sennò mi mandano a lavorare con Max e non vorrei. Dovevamo recuperare e credo che sia stato fatto un gran lavoro in tal senso”.

“Frustrante la prima parte perché ho perso tanto tempo dietro Nico e Fernando, poi però è andata bene, non abbastanza per il quarto posto ma ci siamo andati vicini. Pit-stop prima? Abbiamo parlato tantissimo, ma è sempre difficile e credo che fosse meglio fare due strategie diverse con Carlos, con una Safety Car magari le cose potevano andare meglio, ci speravamo, e poi sapevamo che andare più lunghi non sarebbe stato un disastro. Non ho rimpianti oggi”.

