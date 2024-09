Ferrari | Sainz: “Paghiamo la qualifica, abbiamo perso tanti punti nelle ultime gare”

Non poteva fare di più Carlos Sainz, settimo a Singapore dopo essere partito dalla decima posizione. Il passo gara del pilota della Ferrari non è stato affatto negativo, lo si è visto nel secondo stint, quando ha avuto pista libera, ma chiaramente a Marina Bay si pagano la qualifica negativa e il trenino iniziale dal quale difficilmente si può rimontare. La SF-24 si conferma macchina da gara, ma i problemi in qualifica, quantomeno qui, sono tornati prepotentemente a farsi sentire, e la speranza è che dopo la sosta, per il rush finale, si potrà tornare a competere per le posizioni di vertice.

“I rimpianti crescono, perché il passo gara non è mai stato una nostra preoccupazione – ha ammesso Sainz. Il giro secco in qualifica, lo abbiamo visto quest’anno, per eseguirlo al meglio abbiamo una finestra molto piccola con il funzionamento della gomma. Ho fatto l’errore, e si è visto con Charles che non riusciamo a scaldare al meglio lo pneumatico, quindi paghiamo questo nostro punto debole, proveremo a far meglio nelle ultime sei gare. Adesso vedremo come funzionerà questa macchina su una pista più normale come quella di Austin, con curve veloci e tanti punti combinati. Non voglio dire che ci sono state delle opportunità perse nelle ultime tre gare, ma dovevamo prendere più punti pensando al costruttori, ma chi lo sa, magari arriviamo a Austin e in Messico e la vettura sarà ancora forte”.

