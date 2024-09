Ferrari | GP Singapore, Vasseur: “Molto soddisfatto della nostra gara”

Considerando le posizioni di partenza, la Ferrari non poteva fare molto di più a Singapore. Leclerc è arrivato quinto attaccato alla Mercedes di Russell, il quale si è difeso molto bene nonostante le sue gomme fossero di alcuni giri più usurate. Il monegasco paga la brutta qualifica di ieri, nella quale, per sua stessa ammissione, ha commesso un errore non dovuto alla bassa temperatura della gomma. Sainz invece, dopo una partenza particolarmente negativa e che lo ha visto dodicesimo, è riuscito a rimontare fino al settimo posto, mostrando un ottimo ritmo nel secondo stint con la sua SF-24.

“Sono molto soddisfatto di come ci siamo comportati oggi, a differenza di sabato – ha ammesso Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. Abbiamo messo in atto una buona strategia e gestito al meglio la gara disputando una corsa molto solida su entrambi i lati del box. La partenza di Carlos è stata difficile, ma successivamente ha mostrato un buon ritmo, mentre nelle fasi finali Charles stava addirittura eguagliando Lando Norris a livello di ritmo e anche George Russell non era così lontano”.

“Non potevamo davvero aspettarci di più di questo quinto posto considerato da dove siamo partiti. Ora abbiamo una pausa di tre settimane e mi aspetto che tutti i team ad Austin, noi inclusi, porteranno qualcosa di nuovo. Sarà la prima corsa di una tripla e mi aspetto che, come al solito, alcune delle tre piste che ci attendono si adattino ad alcune squadre meglio che ad altre”.

1/5 - (1 vote)