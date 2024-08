F1 | McLaren, Piastri manca la prima fila: “Non ho fatto un lavoro sufficiente”

Nelle qualifiche di Zandvoort è mancato Oscar Piastri, al contrario del compagno di squadra Lando Norris che ha conquistato una grande pole position. L’australiano è venuto meno nel secondo e decisivo tentativo del Q3, dove ha pagato ben mezzo secondo di ritardo dalla McLaren gemella venendo sopravanzato dalla Red Bull dell’idolo locale Max Verstappen. Non è stata un sabato lineare per Piastri che sarà costretto a partire dalla seconda fila nel Gran Premio d’Olanda che scatterà domani alle ore 15.

“Non ho fatto un lavoro sufficiente, il mio primo giro nel Q3 è stato abbastanza solido ma nel secondo – soprattutto nella seconda metà del giro – non ho fatto quanto necessario – ha dichiarato Piastri al termine delle qualifiche di Zandvoort – La macchina è davvero veloce in questo weekend, sono dispiaciuto di non essere un pochino più avanti però c’è ancora la gara e penso di portare a casa tanti buoni punti e un trofeo”

Sugli aggiornamenti: “Stanno rispondendo come ci aspettavamo, quando siamo così vicini mettere qualcosa sulla macchina è sempre positivo, non è la condizione più semplice per capire come va. Però se la macchina, come sembrato, è andata più veloce non possono che essere contento”.

Piastri, discutendo degli obiettivi per la gara, ha aggiunto: “La vittoria non è fuori portata, il passo è sembrato buono nella simulazione gara e siamo stati piuttosto veloci anche negli ultimi weekend. Speriamo di avere una buona giornata domani, partendo bene e cercando poi di recuperare qualche posizione. Sicuramente abbiamo buone prospettive per la gara”.