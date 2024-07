Ferrari | Leclerc e Sainz chiudono le qualifiche di Budapest in quarta e sesta posizione

Ferrari F1 GP Ungheria – All’Hungaroring pioviggina, la pista è a 29 gradi, l’aria a 24.

Q1. Tutte le auto vanno in pista con gomme Soft nuove. Carlos ottiene 1’17”244, mentre Charles non fa meglio di 1’18”761. Il monegasco si migliora in 1’17”910 e poi in 1’17”777 e 1’17”437. Entrambi accedono al Q2.

Q2. Carlos va in pista con gomme Soft usate per assaggiare l’asfalto e ottiene 1’17”028, poi rientra per montare un set nuovo con il quale ottiene 1’15”885. Charles aspetta ed esce direttamente con Soft nuove per stabilire 1’16”370. Dopo aver montato un nuovo treno sale in quarta posizione con 1’15”891. Entrambi accedono alla fase finale.

Q3. Sainz ha due treni di gomme Soft nuove, Charles solo uno. Il monegasco lo monta subito dal momento che potrebbe tornare a piovere. Ottiene un 1’15”905, valido per la quarta posizione provvisoria, mentre Carlos fa segnare 1’16”204. Con il secondo treno lo spagnolo si migliora e scende a 1’15”696, mentre Leclerc esce con un treno di Soft usato ma non fa in tempo a far segnare alcun tempo dal momento che la sessione viene interrotta con bandiera rossa per l’incidente di Yuki Tsunoda. Le Ferrari sono quarta e sesta quando mancano poco più di due minuti al termine. Nessuno riesce più a migliorare, Carlos scatterà quarto, Charles sesto.

