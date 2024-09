Ferrari | L’ammissione di Leclerc: “Prima della gara ero sicuro di fare un solo pit-stop”

Una delle domande più frequenti nel paddock di Monza nel corso del weekend appena concluso riguardava le strategie. Solitamente nel circuito brianzolo si va per un solo pit-stop, ma quest’anno la pista riasfaltata ha cambiato le carte in tavola, tant’è che tutti, tranne le Ferrari, sono stati costretti a rientrare una seconda volta ai box. Ed è lì che Leclerc e la Scuderia di Maranello hanno costruito questa vittoria entusiasmante. Il monegasco, nel corso della conferenza stampa post gara, ha però ammesso di aver preso subito in considerazione la strategia a una sola sosta. Evidentemente la SF-24 gli offriva delle garanzie poi confermante durante la corsa.

“Prima della gara, ero sicuro che l’unica sosta sarebbe stata la scelta giusta – ha ammesso Leclerc. Tuttavia, dopo 10 giri, abbiamo visto che la Red Bull iniziava a soffrire con l’anteriore sinistra sulla mescola hard, e lì abbiamo iniziato a dubitare della strategia. Pensavamo che sarebbe stato molto più difficile arrivare fino alla fine con le gomme dure. Però, non appena ho montato le bianche, ho sentito che c’era ancora una possibilità. Soprattutto quando Oscar è rientrato ai box due o tre giri dopo, ho notato di avere più aderenza senza una macchina davanti, specialmente sulle gomme anteriori. In quel momento, ho davvero pensato che la sosta unica avrebbe potuto funzionare”.

