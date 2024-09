F1 | Sauber, Bottas: “E’ andata comunque meglio di Zandvoort”

Monza – La Ferrari non è stata l’unica ad optare per una strategia ad una sola sosta, ci ha provato anche la Sauber, ma con risultati completamente diversi. Valtteri Bottas è infatti tornato ai box dopo trentacinque giri su gomma hard, rimediando però soltanto la sedicesima posizione. Lo stesso ha fatto Zhou Guanyu: partito con le medie, rientra al quindicesimo giro per montare la hard, ma alla fine è diciottesimo. Continua il periodo nero della Sauber, ancora a quota zero punti e troppo lontana dalle avversarie.

Bottas: “E’ andata comunque meglio di Zandvoort”

“E’ stata una gara piatta per noi; abbiamo optato per una sola sosta, partendo con la hard, sperando che la fortuna ci aiutasse con una Safety Car. Non ha funzionato, ma ci abbiamo provato. Credo che in gara non avrei potuto fare nulla di diverso: ho guadagnato posizioni in pista, sono arrivato meritatamente fino alla sedicesima posizione, ma non potevo far di più. Non abbiamo fatto chissà quali progresso col passo, il weekend è partito bene, ma è finita li. E’ andata comunque meglio di Zandvoort. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare per migliorarci, cercheremo di fare il possibile a Baku e Singapore”.

Zhou: “Siamo ancora indietro rispetto alle performance dei nostri avversari”

“Il nostro passo non era abbastanza per lottare pr la zona punti, specialmente in una gara come questa, senza interruzioni. Seppur ci sia stato un miglioramento rispetto a Zandvoort, siamo ancora indietro rispetto alle performance dei nostri avversari. Questo weekend abbiamo visto dei miglioramenti sul giro veloce, ma è chiaro che dobbiamo trovare il giusto equilibrio della vettura per ottenere il miglior risultato. Piuttosto che affidarci alla fortuna, dovremo lavorare sodo per trovare quei decimi che ci permetteranno di avvicinarci alla top 10”.