Ferrari | GP Spagna, Sainz in terza fila: “Siamo lenti e in difficoltà su questi circuiti”

La giornata nera della Ferrari si è conclusa con il sesto posto di Carlos Sainz. Nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna, il pilota di casa sperava di conquistare un risultato migliore, galvanizzato dall’ottimo lavoro svolto durante le tre sessioni di prove libere, nelle quali è sembrato molto a suo agio sulla SF-24. Arrivati nel momento cruciale del sabato, però, la monoposto rossa non si è rivelata per quella che è su un tracciato come il Montmelo, e al momento si gioca il ruolo di terza forza in pista con la Mercedes, considerando McLaren e Red Bull, quantomeno con Norris e Verstappen, fuori portata sul giro secco.

“Prima del weekend non mi aspettavo di essere molto competitivo qua – ha ammesso Sainz. E’ un circuito simile a Cina e Giappone, lì siamo stati in difficoltà. Dopo le prime libere ero incoraggiato, credevo si potesse lottare per la pole position, poi in Q2 abbiamo visto che Red Bull e McLaren ne avevano di più. Poi sì, la Mercedes ci ha battuti per 30 millesimi, ma possiamo trovarli su questa macchina o sul giro, ma sono migliorati tantissimo nelle ultime gare e noi siamo più lenti, quindi dobbiamo cominciare a spingere perché su questi circuiti loro sono più forti. Podio? Se partiamo bene e sono tra i primi cinque, sì, se sono sesto dopo il primo giro allora si fa tutto molto più complicato, ma penso che se siamo più avanti, con la strategia si può fare qualcosa”.