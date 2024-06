F1 | Delusione Ferrari, Leclerc: “Quei tre decimi dalla pole mi danno fastidio”

C’è ovviamente delusione in casa Ferrari per il quinto posto di Leclerc nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna. Il fine settimana del monegasco non è stato proprio lineare: già da ieri diverse problematiche con una monoposto che non sentiva sua in alcuna configurazione, mentre stamattina, nel corso dell’ultima sessione di prove libere, quel feeling che sembrava perduto. Charles si è dimostrato deluso non tanto per i pochi millesimi che lo dividono dalle due Mercedes, e quindi dalla seconda fila, quanto per i tre decimi presi da Norris e Verstappen, i quali domani partiranno davanti a tutti.

“Non mi interessano tanto i millesimi con la Mercedes – ha detto Leclerc in mixed zone. Cioè, quando si può fare meglio è sempre bene riuscirci, ma non mi piacciono quei tre decimi dalla pole. Oggi non ne avevamo di più per fare una prestazione del genere: sicuramente il fatto che abbiamo iniziato con il vecchio pacchetto ieri, poi non avere la possibilità di provare il giro veloce, perché qui hai solo cinque o sei tentativi in tutto nelle libere, poi le gomme perdono prestazione e non puoi capire nulla”.

“Credo di aver ritrovato confidenza nelle PL3 e la macchina non era male: si può fare sempre meglio su questa pista, perché quando vai forte nel primo settore, nell’ultimo fai fatica, mentre se sei contento dell’ultima parte, vuol dire che la prima è andata male e quindi non sei mai contento. Oggi non si poteva fare di più ed è questo che dobbiamo guardare, perché quella di oggi non è una bella giornata. Domani, in condizioni normali credo che il terzo posto sia possibile, mentre i primi due sono più difficili da raggiungere perché il passo non è abbastanza veloce. Si lotta con Mercedes, credo proprio di sì”.