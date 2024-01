È stato un finale di stagione 2023 completamente da dimenticare per Carlos Sainz. Lo spagnolo infatti tra Las Vegas e Abu Dhabi ha raccolto pochissimi punti che hanno inciso sia sulla posizione nel Mondiale piloti, dove è retrocesso dalla quarta alla settima, che in quello Costruttori dove la Ferrari non è riuscita nell’affondo decisivo sulla Mercedes dovendosi così accontentare del gradino più basso del podio iridato. L’unica gioia stagionale Ferrari è arrivata proprio grazie a Sainz che ha regalato a Maranello in quel di Singapore il solo successo non firmato Red Bull, in un campionato che ha visto il team di Milton Keynes assoluto protagonista.

A Las Vegas, dove la Formula 1 è tornata di scena dopo ben quarant’anni dall’ultima volta, lo spagnolo è stato suo malgrado protagonista di un incidente che lo ha costretto a scontare una penalità (che ha mandato su tutte le furie il team principal della Rossa Frederic Vasseur) incidendo sul risultato finale della gara che lo ha visto rimontare dal fondo fino alla sesta posizione. Ad Abu Dhabi invece Sainz ha vissuto un weekend in salita fin dal venerdì, andando a muro nelle seconde libere, per poi proseguire con l’eliminazione in Q1 e la prestazione incolore in gara.

“Non solo ad Abu Dhabi – ha dichiarato Sainz, intervistato da AS – Nelle ultime due gare tutto quello che poteva andare storto è andato storto e sia il campionato costruttori che quello piloti sono scivolati via in quelle due gare”.

Sainz, continuando con il proprio pensiero, ha detto: “Non vuoi finire una stagione con quei risultati e quei fine settimana. Ma fin dai primi giri abbiamo visto che la gomma dura con questa monoposto non funzionava. C’era tutto. Sfortuna, brutte esecuzioni, brutti giri e vedremo cosa riusciremo a fare nella prossima stagione”.