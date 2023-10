Ferrari | Clamoroso: Carlos Sainz salta il Gran Premio del Qatar

Clamorosa notizia prima del Gran Premio del Qatar: Carlos Sainz non parteciperà alla gara per un problema avuto alla sua power unit, si parla di una fuga di benzina, e a un’ora dalla partenza, è impossibile per i meccanici poter sostituire tutto il motore. Per questo motivo dunque la Ferrari del pilota spagnolo non sarà al via della gara, che ricordiamo partirà alle 19 ore italiane. Un vero e proprio disastro per la Scuderia di Maranello, la quale avrà quindi il solo Leclerc al via della corsa. L’ultima volta che una vettura Rossa non è partita è stato a Monte Carlo nel 2021, quando il monegasco, in pole position, ha accusato problemi dopo l’incidente in qualifica.



