F1 | Wolff sul mondiale di Ferrari e Mercedes: “Entrambe perdenti”

Il mondiale 2023 ha visto Mercedes e Ferrari faticare per diversi aspetti nel corso dell’anno, e alla fine hanno lottato entrambe per il secondo posto nella classifica costruttori, sfida vinta dalla squadra di Brackley per soli tre punti, e questo vuol dire più soldi ma meno ore a disposizione per utilizzare la galleria del vento, cosa che invece avrà a disposizione la Scuderia di Maranello. Al di là delle frasi di circostanza, arrivare secondi o terzi ha i suoi pro e i suoi contro: chiaramente è sempre l’ideale dimostrare di essere i più forti in pista, ma avere un po’ di ore in più per sviluppare la prossima vettura è comunque positivo.

“Abbiamo perso tutti e due – ha detto Toto ai media, citato da RacingNews365. Da un lato, è meglio arrivare al secondo posto per via di soldi e bonus, dall’altro è meglio essere terzi a fine stagione per avere più tempo da trascorrere in galleria del vento: la Ferrari potrà utilizzarla il 7% in più rispetto a noi e il 14% in più sulla Red Bull, ma non puoi ottenere sempre quello che vuoi. Sarebbe il massimo avere sia i bonus che il tempo extra!”.