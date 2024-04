F1 | Ferrari, Vasseur traccia un primo bilancio sulla SF-24

F1 Ferrari Vasseur – In attesa di volare in Cina per il quinto appuntamento di questa stagione 2024 di Formula 1, Frederic Vasseur ha tracciato un primo bilancio sulla SF-24, vettura con cui Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto tanti buoni risultati in questo primo “terzo” di campionato, precisando come la Rossa – nonostante i passi in avanti compiuti rispetto alla deludente SF-23 – abbia ancora tanto da analizzare e correggere sul pacchetto di quest’anno.

Il Team Principal, proprio in tal senso, ha lodato lo step in avanti compiuto dalla vettura nelle curve veloce, come ha ampiamente mostrato l’ultimo fine settimana di gara a Suzuka, ma non si è ancora detto totalmente soddisfatto della gestione gomme in gara, aspetto che quasi certamente porterà i tecnici a trovare delle ulteriori contromisure in vista del proseguo di questa annata. Ferrari, ricordiamo, occupa attualmente il secondo posto nel mondiale Costruttori e in Australia si è garantita una doppietta con Sainz davanti a Leclerc.

Ferrari, i passi in avanti della SF-24

“Abbiamo fatto un salto in avanti enorme nelle curve veloci, come abbiamo mostrato lo scorso fine settimana a Suzuka, e anche nella gestione gomme sono stati compiuti dei miglioramenti importanti. Purtroppo si tratta di un compromesso e quando migliori un determinato aspetto della vettura, magari, perdi su altri frangenti. Nel complesso però abbiamo compiuto un ottimo step in avanti e se confrontiamo le prime quattro gare della stagione con quelle dello scorso anno ritengo che possiamo ritenerci soddisfatti dei lavoro svolto”.

Vasseur e il capitolo degrado gomme

Sul passo gara espresso da Charles Leclerc e Carlos Sainz in questi primi appuntamenti della stagione ha aggiunto: “La gestione del degrado gomme è parecchio migliorata rispetto al 2023. In Arabia Saudita e in Australia siamo riusciti a tenerle in vita fino alla fine, ottenendo il giro veloce della gara, mentre in Giappone non l’abbiamo ottenuto per poco. Abbiamo parecchio lavorato sulle nostre debolezze e adesso siamo pronti a compiere altri passi in avanti. Vogliamo migliorare a 360° e riteniamo che ci sono altri aspetti su cui dobbiamo investire la nostra attenzione. Non dobbiamo pensare che la gestione gomma sia un capitolo chiuso. La prossima volta in Cina ci saranno delle condizioni differenti e sarà un’altra sfida”.