F1 | Williams, Sargeant sfiora la zona punti nel GP del Brasile

F1 GP Brasile Williams – 11° posizione per Logan Sargeant al termine dell’ultimo Gran Premio del Brasile, terzultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota statunitense, lontano dai guai nelle prime tornate della corsa, ha condotto una gara priva di errori e sbavature, aspetto che l’ha portato a chiudere a ridosso dei piazzamenti all’interno della top dieci. Diverso invece il discorso per Alexander Albon, coinvolto nella maxi carambola che si è verificata al via. Un’occasione certamente gettata considerando il passo mostrato dalla FW45 nel corso del week-end e i tanti ritiri che si sono registrati al termine della corsa.

“E’ stata una gara difficile”, ha affermato il pilota statunitense. “Abbiamo perso del ritmo e non siamo riusciti a giocarcela con l’AlphaTauri. Volevamo sfruttare i tanti ritiri per ottenere un piazzamento in zona punti, ma alla fine abbiamo dovuto lottare con il consumo dei pneumatici. Non siamo stati abbastanza veloci. A parte questo sono felice dei 71 giri percorsi senza errori. Adesso dobbiamo riorganizzarci per preparare al meglio la trasferta di Las Vegas. Per me sarà un’altra gara di casa, qualcosa di emozionante”.

Queste invece le impressioni di Albon: “Ho avuto un’ottima partenza, probabilmente una delle migliori di questa stagione. In approccio di curva 1, però, il pilota che era all’interno si è stretto verso l’esterno e mi ha preso. Non potevo fare granché. E’ sicuramente un’occasione sprecata, visti i tanti ritiri, ma delle giornate storte possono capitare. Guardiamo avanti e proveremo a massimizzare il risultato nel prossimo fine settimana di Las Vegas”.