F1 | L’auspicio di Domenicali: nel 2024 battaglie tra più monoposto

Il 2023 si è aperto e si è chiuso nel segno della Red Bull e soprattutto di Max Verstappen. L’olandese è stato l’autentico mattatore del campionato che lo ha visto monopolizzare la scena con diciannove successi in ventidue appuntamenti. Anche ad Abu Dhabi non c’è stata storia, con il tre volte campione del mondo che è partito in pole dominando la gara e lasciando come sempre le briciole alla concorrenza.

Discutendo del prossimo futuro Stefano Domenicali auspica che nella prossima stagione la lotta per il vertice possa essere allargata a più monoposto, vedendo anche i distacchi molto ravvicinati che si sono registrati nelle qualifiche dell’ultima gara dell’anno disputata nel weekend appena concluso allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi.

“L’anno prossimo spero che più vetture possano lottare tra loro – il pensiero di Domenicali ai microfoni di Sky Deutschland – Qui (Abu Dhabi, ndr) in qualifica avevamo tutte e venti le vetture in un secondo. Ciò significa che possiamo sperare in una stagione in cui l’abilità dei piloti fa la differenza. Questa è la cosa importante per noi”.