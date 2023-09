F1 | Vittoria della Ferrari a Singapore, arrivano i complimenti di John Elkann

F1 GP Singapore Ferrari Elkann – Anche John Elkann non ha nascosto la propria soddisfazione per la vittoria ottenuta da Carlos Sainz nell’ultimo Gran Premio di Singapore, 16° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Il Presidente della Ferrari, intercettato dai media, ha evidenziato l’ottimo lavoro di gruppo portato avanti dalla squadra durante il fine settimana, rimarcando inoltre la propria attenzione sulla splendida performance di Carlos Sainz, perfetto e veloce fin dalle prime libere del venerdì. Un processo corale, atteso dopo i tanti alti e bassi di questa stagione, che ha permesso alla Rossa di cogliere al meglio – probabilmente – l’unica opportunità di vittoria di questo campionato.

“Siamo molto felici per la vittoria che abbiamo conquistato a Singapore”, ha affermato il Presidente della Ferrari. “Congratulazioni a tutta la squadra che lavora a Maranello e in pista. Carlos è stato veloce per tutto il fine settimana e tutto è andato secondo i pieni. E’ stato un grande lavoro da gruppo”.

1/5 - (1 vote)