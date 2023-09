F1 | GP Giappone, singola zona DRS per la gara di Suzuka

F1 GP Giappone zona DRS – I piloti avranno a disposizione una sola zona DRS nel prossimo Gran Premio del Giappone, 17° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo la splendida vittoria conquistata da Carlos Sainz a Singapore, al termine di una gara che si è decisa a pochi metri dalla bandiera a scacchi, squadre e piloti torneranno a darsi battaglia a Suzuka, tracciato che per caratteristiche potrebbe riproporre la Red Bull tra i principali concorrenti per la vittoria.

Il dispositivo, proprio in tal senso, potrà essere utilizzato solamente nel rettifilo principale del tracciato, mentre la cella di rilevamento verrà attivata poco dopo la “mitica” 130R, la veloce piega verso destra che immette nella chicane conclusiva.

Il programma del week-end, ricordiamo, prevede come sempre due sessioni di libere al venerdì mattino (4.30 – 8.00), le quali serviranno ai piloti per ottimizzare al meglio i set-upa, e una al sabato mattina (4.30) finalizzata alla qualifica in programma lo stesso giorno alle 8.00. Semaforo verde domenica alle 07.00 con diretta su Sky Sport F1 HD.