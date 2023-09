F1 | Norris si aspetta una Red Bull competitiva già dal prossimo round di Suzuka

F1 Red Bull Norris Suzuka – Le difficoltà affrontate dalla Red Bull a Singapore non si ripeteranno nella prova di campionato in programma tra sette giorni a Suzuka, parola di Lando Norris. Intervistato dai media al termine della gara di Marina Bay, l’inglese ha escluso una Red Bull in difficoltà anche nel Gran Premio del Giappone, precisando come la pista nipponica, per caratteristiche, consentirà alla RB19 di tornare al vertice e quindi lasciarsi alle spalle i terribili fantasmi del cittadino asiatico. Un circuito atipico dove la scuderia campione del mondo non è mai riuscita a trovare il giusto bandolo della matassa in termini di bilanciamento vettura.

“Penso che nel prossimo week-end di Suzuka torneranno molto competitivi e battaglieranno come sempre per le posizioni di vertice della classifica”, ha affermato l’inglese al termine della gara di Singapore. “Non so in cosa abbiano avuto difficoltà a Marina Bay, ma una cosa è certa, ovvero che non ho mai visto una Red Bull così brutta. Ho visto l’onboard di Max in qualifica insieme a lui e guardando le immagini ci siamo messi a ridere. Non ho mai visto una vettura andare così male. E’ stato curioso”.