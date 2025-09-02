F1 | Villeneuve critico con Antonelli: “Non è pronto per la Formula 1”

Quando c’è da fare una critica, il campione del mondo 1997, Jacques Villeneuve non si tira indietro e questa volta nel mirino è finito Kimi Antonelli, reduce da una domenica difficile a Zandovoort. Il pilota della Mercedes ha ricevuto una penalità di 15 secondi (10 per il contatto su Charles Leclerc e 5 per aver ecceduto il limite di velocità nell’entrata in pit-lane). Se da un lato Toto Wolff continua a sostenere il suo pupillo, dichiarando che ha solo 19 anni ed è al suo primo anno in Formula 1, dall’altro c’è chi giudica il pilota bolognese sopravvalutato e non pronto per reggere la pressione di guidare quella che era la Mercedes di Lewis Hamilton.

Uno fra questi è appunto Villeneuve, che ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato:

” Il tentativo di sorpasso di Antonelli su Leclerc non è stata una mossa calcolata, tutti sanno che in quel tornante all’interno non hai il grip giusto per provare a sorpassare. Un errore di questo tipo lo vedi nelle categorie minori o da piloti che hanno poca esperienza. In Formula 1 non è accettabile una cosa simile. E poi subito dopo cosa combina? Supera il limite di velocità in pit-lane. Penso che la F1 sia un po’ troppo per lui, non sembra pronto”

5/5 - (2 votes)